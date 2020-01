Alberto Urso a Sanremo 2020: dalla vittoria ad Amici al palco dell'Ariston (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alberto Urso parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il cantante è tra i 22 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Sul solco dell'esperienza sanremese de Il Volo, l'operatic pop torna sul palco dell'Ariston grazie all'estensione vocale e al talento interpretativo del tenore messinese.Classe 1997, Alberto Urso ha esordito in televisione all'età di 13 anni, prendendo parte nel 2010 alla terza edizione del talent Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Proprio come i tre tenori de Il Volo, Alberto Urso ha iniziato ad ottenere grande successo tra le fila dei piccoli cantanti nel cast della trasmissione di Rai 1, riuscendo ad aggiudicarsi il Premio della stampa col brano Tu sì 'na cosa grande con Simona Collura. Dopo essersi diplomato presso il Conservatorio di Messina in Teoria e solfeggio e laureato in ... Leggi la notizia su blogo

