Rezzato, travolto da un’auto mentre è fermo a uno stop: 89enne muore in ospedale (Di martedì 31 dicembre 2019) È stato travolto da un'auto mentre era fermo in sella alla sua bici a uno stop: l'uomo, 89 anni, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate dove è morto poco dopo. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina nel Bresciano, nel comune di Rezzato. Nel sinistro sarebbero coinvolte almeno due auto. Leggi la notizia su milano.fanpage

BrescianaGnocca : Travolto in bicicletta a Rezzato muore pensionato di 89 anni - MarcoToresini : Travolto in bicicletta a Rezzato muore pensionato di 89 anni -