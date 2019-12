Le 10 invenzioni più importanti (e che avranno un futuro) del 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Le 10 invenzioni importanti e a cui sicuramente non potremo fare a meno del 2019. Ogni anno la rivista Time seleziona le 100 invenzioni più importanti dell’anno, il Sole 24 Ore ne ha scelte 10, eccole. Le 10 invenzioni più importanti del 2019 Dal cibo sostenibile alle tecnologie al servizio dei disabili, anche il 2019 è stato un anno di grandi invenzioni. Nella top ten selezionata da Il Sole 24 Ore troviamo: L’impossible Burger 2.0, un hamburger vegetariano dal sapore di carne, sano e sostenibile. Osso Vr: già utilizzata in alcuni paesi è un sistema di realtà virtuale per chirurghi. Un casco virtuale proietta una sala chirurgica dove l’apprendista chirurgo impara dal collega più anziano vedendo direttamente come opera. OrCam MyEye 2: disponibile in 48 paesi è un dispositivo pensato per ipovedenti e non vedenti. È una piccolissima telecamera fissata sopra gli occhiali che ... Leggi la notizia su notizie

