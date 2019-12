I 10 viaggi più belli per il 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Nuovo anno, nuovo decennio, nuove destinazioni da raggiungere il prima possibile. Tutti pronti a preparare il trolley d'ordinanza: l'elenco di quelli che saranno i viaggi più belli e gettonati del 2020 ci parla sin da ora di spiagge paradisiache e oasi di relax. O almeno così suggerisce il portale di viaggi momondo.it: secondo i dati relativi alle ricerche più frequenti, nei prossimi mesi assisteremo a un vero e proprio boom di prenotazioni per Tenerife, le Seychelles e il Madagascar. «Siamo orgogliosi di notare come i viaggiatori italiani siano sempre pronti a preparare la valigia lasciandosi ispirare da nuove mete, quelle che più di tutte possono arricchirli e stupirli», ha commentato Cristina Oliosi per momondo.it. Ecco allora che, complici i voli diretti dagli aeroporti tricolori, le Canarie si preparano a vivere un anno da vere e proprie ... Leggi la notizia su gqitalia

