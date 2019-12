Goffredo Bettini, parla il piddino: "Perché sarebbe un bene se Giuseppe Conte facesse una sua lista" (Di martedì 31 dicembre 2019) Giuseppe Conte "fa bene a voler continuare a fare politica" Perché, dice il piddino Goffredo Bettini in una intervista al Corriere della Sera, "si è conquistato un ruolo importante, ha fatto scelte politiche nette contro la destra, ha avuto pazienza e decisione". Quindi, sarebbe un "bene" se facesse Leggi la notizia su liberoquotidiano

LelloForlini : Tutti con ... #PapaGiuseppiIII ... !!! Come ci si è ridotti in questo stato ... ??? Bettini scatenato nell’analis… - CrisGnesutta : RT @armanduplessis: Goffredo #Bettini a @Corriere:'#Conte è una carta importante per il futuro della Repubblica'. Se cade il governo 'si va… - _DAGOSPIA_ : GOFFREDO BETTINI: ''CONTE È UNA CARTA IMPORTANTE PER IL FUTURO DELLA REPUBBLICA'' -