Firenze, incidente stradale: donna di 52 in scooter è grave dopo aver urtato una ragazza che attraversava (Di martedì 31 dicembre 2019) E' accaduto in via Giovanni da Marignolli. La scooterista ha avuto la peggio, probabilmente nel tentativo di evitare la ragazza. Gli agenti della polizia municipale incaricati dei rilievi hanno ascoltato diversi testimoni e i loro racconti, insieme alle immagini di una telecamera, potranno fornire dati utili per ricostruire la dinamica dell'incidente Leggi la notizia su firenzepost

