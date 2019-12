Final Fantasy VII Remake: emerge in rete l'intro della demo (Di martedì 31 dicembre 2019) In queste ore è emersa online l'intro della demo dell'attesissimo Final Fantasy VII Remake, il video sta letteralmente facendo impazzire internet e mostra Aerith e Strife in una sequenza di circa 4 minuti.L'utente Lystrasza è stato l'autore del caricamento, tuttavia non abbiamo idea di come sia riuscito a metterci le mani sopra."Il mondo è in mano alla compagnia elettrica Shinra, che sfrutta come risorsa energetica la mako, linfa vitale del pianeta. Nella città di Midgar, il mercenario Cloud Strife, ex membro dell'unità d'élite SOLDIER al servizio della Shinra, accetta di aiutare il gruppo di resistenza Avalanche, ignaro delle straordinarie conseguenze della sua scelta. Final Fantasy VII Remake è la reinterpretazione del leggendario titolo originale con personaggi indimenticabili, trama appassionante ed epiche battaglie. Il primo episodio del progetto Final Fantasy VII Remake si ... Leggi la notizia su eurogamer

21FenixGames : @NintendoDE Final Fantasy XII ???? - ManiaCuriosity : RT @LordBalvin: FINAL FANTASY VII Remake Demo Intro - Eurogamer_it : Final Fantasy VII Remake: emerge in rete l'intro della demo -