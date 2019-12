Fabrizio Corona, torna attivo sui social: chi gestisce il profilo? (Di martedì 31 dicembre 2019) Fabrizio Corona è tornato sui social network, nonostante debba ancora scontare parte della pena comminata: chi tira le fila? Se seguite sui social Fabrizio Corona, vi sarete accorti che in tempi recenti si è intensificata l’attività. Non tardano nemmeno le fotografie ritraenti il bad boy. O forse ne danno l’impressione perché, in realtà, non si fa mai inquadrare in volto, tolti almeno i vecchi scatti. Numerosi follower hanno commentato l’attuale situazione. E in molti si domandano chi cura le pubblicazioni poiché, come noto, lui non può utilizzare le piattaforme. È sempre meglio ricordarlo: Fabrizio Corona sta attraverso una fase delicata, avendo da poco lasciato il carcere per scontare i restanti 4 anni e 3 mesi presso un istituto di cura vicino Monza (sui 9 anni e 8 mesi complessivi). A stabilirlo il giudice di Sorveglianza di Milano, avanzando una giustificazione ... Leggi la notizia su kontrokultura

