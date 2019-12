Distrazione fatale per una donna, rubata la borsa in un esercizio commerciale (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Furto di una borsa all’interno di un esercizio commerciale in via Nicola Sala. L’episodio è accaduto questa mattina nella zona alta della città. Una donna, mentre era all’interno di un negozio, si è vista sottrarre la borsa contenente, tra le tante cose, del denaro. fatale un momento di Distrazione da parte della vittima del furto. I malviventi sono poi riusciti a fuggire. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini della Polizia di Stato per effettuare i rilievi anche con l’ausilio dell’impianto di video sorveglianza dell’esercizio commerciale. L'articolo Distrazione fatale per una donna, rubata la borsa in un esercizio commerciale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

