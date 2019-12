Dakar 2020: la startlist e i piloti partecipanti nei quad. 23 sfidanti al via (Di martedì 31 dicembre 2019) Con la fine dell’anno solare 2019 e l’avvicinarsi del nuovo decennio, il motorsport è già pronto per riaprire i battenti grazie alla 42esima edizione della Dakar, che prenderà vita il 5 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. 8.000 miglia, 351 veicoli si sfideranno per 12 lunghi e devastanti giorni di gara. La Dakar torna alle sue basi, con le tappe che passeranno attraverso estenuanti tappe nel deserto rendendo molto più complicata sia l’effettiva guida che la preparazione dei mezzi. L’obiettivo è chiaramente quello di riportare la Dakar ai fasti del passato, quando un trionfo era un successo d’importanza enorme per il panorama motoristico. Di seguito l’entry list completa della manifestazione per quanto riguarda i quad, con 23 partecipanti tra i quali non c’è alcun azzurro. startlist quad – Dakar 2020 250 CASALE IGNACIO CHL YAMAHA CASALE RACING – DRAGON ... Leggi la notizia su oasport

ASelekos : How do i prepare for Dakar 2020 in Saudi Arabia | Vlog 15 ???? Simon Marcic via @YouTube ? - sowmyasofia : Dakar 2020, torna l’avventura da mille e una notte - sowmyasofia : Dakar 2020, torna l’avventura da mille e una notte -