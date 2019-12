Campione d'Italia entra nell'Ue tra dubbi e incertezze (Di martedì 31 dicembre 2019) Giovanni Vasso Da domani in vigore le normative doganali comunitarie, le trattative febbrili con la Svizzera. I timori dei cittadini Campione d’Italia sarà territorio dell’Unione europea, che ha accolto favorevolmente la proposta dell’Italia di considerare il centro come spazio doganale comunitario, superando le vecchie normative che, invece, lo assimilavano al territorio elvetico. E per gli abitanti dell’enclave Italiana in Svizzera, che non fa parte dell’Ue, si moltiplicano i dubbi e le perplessità. Il provvedimento entrerà in vigore domani, con l’inizio del nuovo anno. A Campione verranno applicate le normative comunitarie e sarà applicata l’Iva. Che però sarà un’imposta ad hoc, si chiamerà Ilcci, imposta locale sul consumo di Campione d’Italia e l’aliquota applicata sarà pari a quella in vigore nella confederazione elvetica, cioé pari alla percentuale del 7,7% che ... Leggi la notizia su ilgiornale

