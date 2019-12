Bimba investita dall’ambulanza: la piccola vittima è morta in ospedale (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo poco più di una settimana di ricovero, la Bimba investita dall’ambulanza lo scorso 22 dicembre è tragicamente deceduta. Domenica 22 dicembre una Bimba di 10 anni residente a Low Wood Road, Nottingham, è stata investita da un’ambulanza che si trovava in zona per rispondere ad una chiamata. La piccola si trovava a pochi passi … L'articolo Bimba investita dall’ambulanza: la piccola vittima è morta in ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

