Base di ricarica 6-in-1 per dispositivi Apple e Android a meno di 30 euro su Amazon (Di martedì 31 dicembre 2019) Se possedete molti dispositivi da ricaricare, ad esempio auricolari wireless, uno smartwatch e uno smartphone, oppure in famiglia siete in tanti, la vostra casa sarà affollata di caricabatterie, con tante prese occupate e cavetti ovunque. Fortunatamente su Amazon c’è la soluzione che fa per voi: una Base di ricarica , compatibile sia con dispositivi Android che Apple, che grazie allo sconto del 10% costa 26,99 euro e consente di ricaricare contemporaneamente fino a sei diversi device usando un solo cavo. Realizzata in robusta plastica ABS con rivestimento antigraffio e comodo tappetino antiscivolo nella parte inferiore, ha un aspetto elegante, è compatta ed occupa davvero poco spazio, anche se come detto può ospitare davvero tanti dispositivi. Anzitutto infatti troviamo una Base rotante che ospita tre porte, Lightining, USB-C e micro USB, per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Base di ricarica 6-in-1 per dispositivi Apple e Android a meno di 30 euro su Amazon) Playhitmusic -… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: PlayStation 4 - Base di Ricarica per Dualshock 4 PlayStation 4 - TechSconti : Trust GXT 702 Ventola di Raffreddamento, Base e Dock Ricarica Duale – PlayStation 4 -