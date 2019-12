Valanghe in Alto Adige, il partito degli affari sulla neve non si ferma (Di lunedì 30 dicembre 2019) Verrebbe quasi da ridere, invece che piangere o tacere, di fronte al florilegio di commenti e di frasi fatte sul “tragico dicembre” d’incidenti e Valanghe nelle nostre montagne. Intanto, al solito, “la magistratura indaga, procedendo a rilievi sul posto”: succede in val Senales, dopo la morte di una donna e due bambine di 7 anni mentre scendevano la pista principale del comprensorio più Alto della provincia di Bolzano. Ma c’è da scommettere che il risultato del procedimento giudiziario non sarà diverso da quello che ha visto tutti assolti nel più clamoroso precedente valdostano, una valanga che uccise 12 sciatori sul Pavillon, sopra Courmayeur. Oltre all’oggettiva difficoltà, bisogna considerare il potere che esercitano nelle regioni alpine i proprietari degli impianti di risalita. Nel caso della Schnals-Senales Glacier Area, poi, trattasi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Valanghe in Alto Adige, il partito degli affari sulla neve non si ferma - TutteLeNotizie : Valanghe in Alto Adige, il partito degli affari sulla neve non si ferma - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Quattro morti per valanghe in 24 ore in Trentino Alto Adige. Due eventi diversi che però ripropongono il tema della sic… -