Uomini e Donne | Juan Luis Ciano si difende | “Sono un uomo perbene“

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La love story trae Gemma Galgani, protagonisti assoluti di, non dà segni di cedimento. Sui social il cavaliere si di ed pronto a combattere per conquistare il cuore della sua dama. In un video, infatti, ha dichiarato: “Mi sto preparando per l’evento, mi sento quasi un gladiatore. Devo scendere nell’arena, nell’arena dei leoni. Però io combatterò”. Non fa il nome di Gemma, ma i fan della coppia non hanno dubbi. Da solo, passeggiando sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo,dichiara di fronte a centinaia di follower: “Combatterò perché sono una persona perbene e so quello che voglio dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti”. Cosìsidalle critiche ricevute e si mostra più determinato che mai., le parole diNell’ultima registrazione del Trono Over, quella del 27 ...

