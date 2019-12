Tesla - Consegnate le prime Model 3 prodotte a Shanghai

Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Laha consegnato i primi veicoli prodotti nella Gigafactory di: si tratta di 15 esemplari della3 destinati ad alcuni dipendenti della prima fabbrica estera della Casa.La cerimonia di consegna. Per la consegna, annunciata sull'account Twitter aziendale e anticipata pochi giorni fa da un portavoce, è stata organizzata una cerimonia ad hoc, a dimostrazione dell'importanza dell'evento. La Cina, anche grazie alla dimensione della domanda e agli sforzi profusi dalle autorità di Pechino per promuovere la mobilità elettrica, potrebbe un giorno diventare uno dei maggiori mercati sia per la3 che per l'intera. Del resto, i numeri dell'impianto cinese parlano chiaro: lo stabilimento di, costruito in meno di 12 mesi e operativo già da ottobre per la produzione deili di pre-serie, avrà una capacità produttiva annuale di 250 ...

lpacchin : NEWS #ticino Consegnate le prime Tesla prodotte a Shanghai - quattroruote : #Tesla, consegnate le prime #Model3 prodotte a #Shanghai - Ticinonline : Consegnate le prime Tesla prodotte a Shanghai -