Smog Milano | PM10 oltre i limiti nelle centraline

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Aieri sono stati registrati livelli didi 50 microgrammi per metro cubo d’ariadi monitoraggio. Secondo i rilievi di Arpa, a-Marche si sono toccati i 71 microgrammi diper metro cubo di aria analizzata, 69 a-Senato e a 59 a-Pascal. La centralina di Pioltello-Limito ha registrato 77 microgrammi diper metro cubo d’aria analizzata.L'articoloMeteo Web.

