Sebastián Ferrat | muore a 41 anni l’attore colpito da un batterio killer nella carne di

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il mondo del cinema e della tv è in lutto. È morto, a soli 41, l’attore messicano, vero nome Roberto González López. La star di molte soap opera di Television Atzeca e Telemundo ha contratto una terribile e mortale infezione batterica, dopo aver mangiatodi maiale conservata male e in stato di decomposizione. L’infezione è emersa già lo scorso ottobre, poi i controlli, gli esami e le cure, ma piano piano il male ha compromesso gli organi, arrivando fino al cervello e i medici, dopo due mesi di ricovero, hanno potuto fare ben poco per salvarlo. La famiglia e gli amici più stretti hanno cercato di tenere le condizioni di salute al riparo da fughe di notizie e dal clamore mediatico, fino al decesso di ieri. I funerali si terranno domani 31 dicembresua città natale, Mexicali. Il cordoglio dei colleghi e dei molti fan si è riversato sui social. ...

