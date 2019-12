Montagna abruzzese, 2019 un "Annus Horribilis" con 8 vittime (Di lunedì 30 dicembre 2019) L'Aquila - Il 2019 sarà ricordato come un 'Annus Horribilis' per le morti in Montagna registrate in Abruzzo: otto le persone decedute quest'anno, di cui sette a causa di incidenti, tutti avvenuti dalla fine di novembre ad oggi; si tratta di un numero che raddoppia la media dei decessi in Montagna registrati negli ultimi dieci anni. Nei giorni scorsi, dopo le tragiche morti di tre persone tra Natale e S.Stefano, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico aveva lanciato un appello a tutti i frequentatori della Montagna a valutare attentamente le condizioni del terreno prima di intraprendere un'escursione. Infatti in questi giorni il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati, spesso anche poco visibili. Il primo decesso registrato quest'anno è quello dell'imprenditore aquilano Giuseppe Ioannucci, 48 ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

