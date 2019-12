Milano, sequestrati 100 chili di fuochi artificiali: esposti tra gli accendini e venduti a minori (Di lunedì 30 dicembre 2019) La polizia locale di Milano ha sequestrato circa 100 chilogrammi di botti illegali in un negozio in viale Monza. I fuochi artificiali erano mal conservati vicino a cavi dell'elettricità, accendini e materiale infiammabile. Venivano venduti anche ai minorenni. Denunciati i tre gestori dell'attività, che non avrebbero garantito la sicurezza del locale in caso di incendio o emergenze, con sistemi inadeguati e obsoleti. Gli estintori, ad esempio, non venivano revisionati da tre anni. Leggi la notizia su milano.fanpage

SkyTG24 : Como, sequestrati 300mila fuochi d'artificio irregolari: sei denunce - SkyTG24 : #Milano, sequestrati 740 chili di botti: un arresto e tre denunce - GDF : #Milano: #sequestrati 740 chili di #botti illegali. #Denunciate 3 persone. -