Lo shooter tattico Escape from Tarkov diventa inaspettatamente il gioco più visto su Twitch (Di lunedì 30 dicembre 2019) È sempre interessante quando, a sorpresa, il gioco più visto su Twitch è quello che non ti aspetti. Ed è quello che è successo con lo shooter tattico di sopravvivenza Escape from Tarkov dello sviluppatore russo Battlestate Games.Escape from Tarkov ha registrato circa 124.000 spettatori totali, con la maggior parte che guardavano il popolare streamer australiano Pestily, che aveva quasi 45.000 spettatori. In seguito negli Stati Uniti, si sono uniti altri streamer, tra cui CohhCarnage, Smoke e Sacriel.Per almeno una parte di oggi, lo shooter ha attirato più spettatori di League of Legends e Fortnite. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

shooter tattico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : shooter tattico