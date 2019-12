Incidente mortale sulla Palermo-Messina, a Cafalù auto sotto un tir, una vittima (Di lunedì 30 dicembre 2019) Incidente mortale sulla Palermo-Messina all’altezza di Cefalù dove un’automobile è finita sotto un autocarro. Forse la pioggia o l’alta velocità la causa dell’Incidente. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in seguito a un grave Incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada Palermo-Messina nei pressi dello svincolo di Cafalù. Non si conoscono ancora le dinamiche del grave Incidente, né le generalità delle vittime. Per liberare le persone rimaste dentro le lamiere delle vetture accartocciate vetture sono intervenuti i vigili del fuoco. L’ambulanza del 118 ha trasportato la persona rimasta ferita all’ospedale di Cefalù e sarebbe in gravi condizioni. Il tratto stradale interessato dall’Incidente mortale è per il momento chiuso dalla Polizia stradale fra Buonfornello e Cefalù al fine dei rilievi del caso e per liberare la ... Leggi la notizia su direttasicilia

