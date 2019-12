Giù i calcinacci dalla volta della galleria: chiuso un tratto della A26 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Caduta di calcinacci dalla galleria Berte’, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 e’ stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Sul posto si e’ formata una coda di un chilometro. A crollare sono state alcune grosse lastre di cemento dalla volta della galleria che e’ a tre corsie. Le pietre sono fine nella corsia centrale. Solo per un caso fortuito nessun veicolo e’ stato colpito. Il Comune di Rossiglione sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post con cui informa i cittadini di prestare “massima #attenzione sulla #A26! La prima galleria dopo Masone, verso Genova, e’ investita da #materiale! Autostrada ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

