E' la fine per Red Dead Redemption su PC? Take-Two porta in tribunale il creatore del porting (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il primo Red Dead Redemption non è mai stato lanciato ufficialmente su PC, ma uno sviluppatore noto come "DamnedDev" sperava di cambiare tutto ciò con il suo "Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project". Tuttavia, dopo aver riferito di aver ignorato gli avvertimenti di Take Two di cessare i lavori, ora dovrà occuparsi di una causa per violazione del copyright.Red Dead Redemption (RDR1) di Take Two Interactive è considerato uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi, ma il capolavoro ha avuto una notevole lacuna. Ufficialmente disponibile solo per console, a milioni di giocatori PC è stato negato l'accesso a uno dei titoli più costosi mai realizzati.Con l'uscita di Red Dead Redemption 2 (RDR2), lo sviluppatore Rockstar Studios ha finalmente colmato il divario ma per molti fan, non avere il titolo originale su PC era qualcosa che doveva essere affrontato. Ad agosto, questa ... Leggi la notizia su eurogamer

