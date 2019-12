Collisione aerea sfiorata nei cieli spagnoli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giovanni Vasso Un errore nella comunicazione avrebbe potuto causare una strage, così la tragedia che avrebbe potuto costare la vita a decine di persone è stata evitata Poteva essere una tragedia, forse tra le peggiori mai registratesi nei cieli d’Europa. Ma, quasi come succede nei film, nello spazio di appena diciannove secondi, s’è riusciti a evitare il rischio di una Collisione in volo tra due aerei di linea, in Spagna. I fatti risalirebbero al novembre dello scorso anno e sono stati resi noti, come riporta Il Corriere della Sera, dal report della Ciaiac, la commissione iberica di indagine per gli incidenti aerei. Intorno alle ore 20.20 del 10 novembre del 2018 avrebbero rischiato di scontrarsi in volo un Airbus ungherese, partito da Craiova in Romania (con a bordo 169 viaggiatori) e un Embraer spagnolo, che s’era alzato in volo da Venezia trasportando novantasei persone. ... Leggi la notizia su ilgiornale

Collisione aerea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Collisione aerea