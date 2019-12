Circum ferma per un guasto, pendolari sui binari. L’Eav: I passeggeri hanno disobbedito al capotreno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ancora un guasto ad un treno e ancora viaggiatori costretti a scendere sui binari per raggiungere a piedi le stazioni più vicine. L’anno disastroso della Circumvesuviana – che ha ‘vintò il premio di Legambiente come peggior linea per i pendolari – si chiude con l’immagine che immediatamente fa il giro dei social, vicenda sulla quale l’Ente autonomo Volturno (che gestisce la ferrovia campana) ad una presa di posizione ufficiale. L’inconveniente odierno si è verificato a bordo del convoglio partito da Napoli alle 6.09 e diretto a Sorrento. Il treno, ripartito dalla stazione di Pioppaino, «ha manifestato un’anomalia all’impianto frenante – come scrive il responsabile comunicazione di Eav, Roberto Vallefuoco – che ha causato il blocco del convoglio con conseguente interruzione della circolazione tra Pioppaino e ... Leggi la notizia su ildenaro

Circum ferma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Circum ferma