Cassano via da Tiki Taka: “c’entra forse Wanda Nara?” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Fuori (momentaneamente o definitivamente ancora non si sa) da Mediaset e da Tiki Taka, Antonio Cassano è tornato a parlare quest’oggi di Serie A. Lo ha fatto a Sky, dicendo la sua su Ibrahimovic, Inter e Juve. Juventus, Cassano ‘sminuisce’ Sarri: “Bene negli ultimi anni, ma ha sempre allenato in B e in C…” Ma, in attesa di capire cosa ne sarà (se qualcuno parlerà) del futuro dell’ex calciatore barese al noto programma condotto da Pierluigi Pardo, l’edizione odierna de “il Foglio” dice la sua sull’argomento, tirando anche in ballo la figura di Wanda Nara. Il giornale, nel suo editoriale, difende Cassano spiegando come – al di là dei suoi modi di essere e di fare – è un valore aggiunto per il tipo di televisione che si vuole fare. Ma presenta anche un interrogativo, legato alla sua assenza nell’ultima puntata, non per forza da ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

