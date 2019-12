Calendario Scherma 2020 | date | programma e guida di tutti gli eventi

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ilsarà un anno importantissimo per la. Unricchissimo di appuntamenti con la Coppa del Mondo che ripartirà già dal mese di gennaio e proseguirà fino a maggio. Saranno mesi decisivi in tutte le armi, perchè le squadre si giocano la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’Italia ambisce a qualificare tutte e sei le squadre e cinque di queste (solo la sciabola femminile sta rischiando) sono vicinissime a staccare il biglietto per il Giappone. Per la prima volta alle Olimpiadi ci saranno poi tutte le prove a squadre. Infatti è stata finalmente cancellata l’assurda regola della rotazione delle armi. Undunque fittissimo dal 25 Luglio al 2 Agosto. Nei primi tre giorni si assegneranno medaglie per due armi, poi sei giorni dedicati ad una sola arma alla volta per la gara a squadre.COPPA DEL MONDO Fioretto ...

usatoscherma : RT @pesaronews: Il grand prix regionale esordienti ha chiuso il calendario celebrativo dei 30 anni del Club Scherma Senigallia https://t.co… - pesaronews : Il grand prix regionale esordienti ha chiuso il calendario celebrativo dei 30 anni del Club Scherma Senigallia… - usatoscherma : RT @SenigalliaS: Club Scherma Senigallia Trentennale: Il Grand Prix Regionale Esordienti Chiude il Calendario Celebrativo -