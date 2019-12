Caitlyn Jenner | «Non ho rimpanti nell’essere stata Bruce | ma oggi la mia vita è così

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Segreti d'infanziaTrionfo olimpicoUna celebritàUn supereroe?Famiglia allargata-KardashianComing outQuestione di realityLe bugieScontro con TrumpLibera e feliceNelle tante vite di, c’èanche una parentesi nella jungla: la partecipazione al programma I’m A Celebrity . . . Get Me Out Of Here! In realtà aveva già partecipato, nel 2003, ma quest’anno l’avventura èparticolarmente faticosea e sofferta, tanto da prendere la decisione di lasciare lo show. «Ho pensato agli ultimi cinque anni e a tutto quello che ho passato, che è molto… Due settimane prima avevo compiuto 70 anni, che è traumatico per chiunque» ha dettoin un’intervista al Daily Mail nella quale ha voltuto fare il punto sulla suadie tirare le somme, se fosse possibile, sul suo incredibile e faticoso percorso umano. Linda Thompson ...

