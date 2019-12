Botti di Capodanno vietati a Roma e in altre città. In un video i consigli degli artificieri della Polizia per festeggiare in sicurezza (Di martedì 31 dicembre 2019) A Roma divieto assoluto di usare fuochi d’artificio, Botti vari, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato ieri l’ordinanza che sarà in vigore in tutto il territorio cittadino. L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di multe fino a 500 euro oltre al sequestro amministrativo dei Botti. Sono esclusi dal divieto bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. Nel provvedimento si evidenzia anche che “l’accensione dei fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l’emissione di inquinanti nell’ambiente in contrasto con i provvedimenti adottati da Roma Capitale di riduzione delle emissioni di polveri sottili PM10 e biossido di azoto”. “L’incolumità dei cittadini ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

