Bianca Atzei Instagram, il décolleté straborda dal bikini: «Pazzesca!» (Di lunedì 30 dicembre 2019) La bellissima Bianca Atzei continua ad incantare i suoi followers con le meravigliose foto della sua vacanza in Madagascar. Poche ore fa sul suo profilo Instagram, Bianca Atzei ha postato una foto per mostrare la bellezza dell’Oceano Indiano. Naturalmente le sue curve mozzafiato hanno completamente distratto i suoi ammiratori. Il selfie mette in bella mostra il suo florido “davanzale”, facendo passare in secondo piano tutto il resto. Non c’è nulla da fare, la cantante in bikini è paradisiaca. I followers davanti a tanta abbondanza hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Numerosi sono stati i commenti e i like al post. Leggi anche –> Bianca Atzei Instagram, in costume su uno scoglio: «Che sirenetta!» Bianca Atzei Instagram: il bikini contiene a fatica il décolleté Poche ora fa Bianca Atzei su Instagram ha condiviso una nuova avventura in ... Leggi la notizia su urbanpost

GammaStereoRoma : Bianca Atzei - Ora esisti solo tu - RadioGemini1 : Ora in onda: Bianca Atzei - Risparmio un sogno - scivolidinuovo_ : -Ora esisti solo tu di Bianca Atzei -Mani nelle mani di Michele Zarrillo -Nessun posto è casa mi di Chiara -Nel mez… -