Benvenuti | divieto botti Capodanno non firmato | ormai è tardi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – Lo scorso anno nel firmare l’ordinanza dideidi, la sera del 29 dicembre la Sindaca Raggi aveva dichiarato: “Nostro dovere è tutelare l’incolumità dei cittadini e la loro sicurezza…, per non parlare degli effetti negativi sugli animali”. Quest’anno invece cosa è successo, non interessa più la sicurezza dei cittadini e gli effetti negativi sugli animali? Sta di fatto che siamo alla vigilia dele ilnon è stato. È quanto denuncia Piergiorgio, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista ECOITALIASOLIDALE. “La situazione dell’inquinamento a Roma prosegue a peggiorare ogni giorno, le centraline rilevano livelli di PM10 superiori al limite vigente in molte zone della Capitale. Roma -ricorda- per la prima volta risulta fra le peggiori città italiane per ...

