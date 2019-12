Allenatore Udinese: sogno Giampaolo per l’estate (Di lunedì 30 dicembre 2019) Luca Gotti guiderà l’Udinese fino al termine della stagione: per il prossimo campionato il sogno è Marco Giampaolo Luca Gotti ha guadagnato la fiducia di tifosi e società grazie agli 11 punti conquistati dal momento che è subentrato a Tudor. Sarà quindi lui a guidare l’Udinese fino al termine della stagione. Ma per la prossima stagione chi ci sarà in panchina? Il sogno è uno e uno solo: Marco Giampaolo. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che riporta alcuni interessamenti provenienti dalla Premier League per l’ex Allenatore del Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

dybuain109 : @juventusfans ?? Miglior giocatore: Pirlo ?? Miglior allenatore: Conte ?? Miglior acquisto: Pirlo ?? Miglior partita: J… - GiuseppeCarlo14 : RT @astuure: @juventusfans ?? Miglior giocatore: Chiellini ?? Miglior allenatore: Allegri ?? Miglior acquisto: Ronaldo ?? Miglior partita: 3-0… - Lobanwski : ?? Miglior giocatore - Pirlo ?? Miglior allenatore - Allegri ?? Miglior acquisto - Pirlo ?? Miglior partita - Juve-Barç… -