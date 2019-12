Spacca la faccia alla ‘compagna’ davanti ai figli piccoli

Leggi la notizia su ladenuncia

(Di domenica 29 dicembre 2019) I Carabinieri della Stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato per lesioni personali aggravate un 36enne di Pomigliano d’Arco (Napoli) già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato bloccato nella sua abitazione dopo che aveva brutalmente malmenato la propria compagna, in presenza dei treminori. Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, fa sapere: “Per motivi banali, l’uomo aveva colpito ripetutamente la compagna 29enne, causandole fratture al volto ritenute guaribili in 30 giorni. La violenza è stata così intensa che l’arrestato ha riportato alle mani e ai piedi contusioni causate dalle percosse inferte. Il 36enne è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio”.la‘compagna’aiLa Denuncia.

