Siriani a Tripoli

(Di domenica 29 dicembre 2019) Circa 300 ribelli, cooptati dalla Turchia, sono stati già inviati aper combattere a fianco dell’esercito libico di Sarraj contro l’offensiva di Haftar. Lo riportano diversi media internazionali citando l’Osservatorio siriano per i diritti umani.Altri 900-1000 miliziani sarebbero stati invece trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di partire per la Libia. Secondo le stesse fonti l’ingaggio avrebbe una durata di 3-6 mesi ed un compenso tra i 2 mila ed i 2.500 dollari.Sarà, inoltre, anticipato il voto del parlamento turco sull’invio di soldati dell’esercito nazionale a. La camera, infatti, si riunirà in sessione straordinaria giovedì 2 gennaio alle 14 locali (le 12 in Italia) per votare la mozione dell’Akp. Il voto inizialmente era previsto per l′8 o il 9 gennaio.La ...

