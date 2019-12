Occupazione | quali sono le lauree più vantaggiose?

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Troppo semplice puntare su materie tradizionalmente considerate “sicure”, come giurisprudenza, ingegneria o economia gestionale per assicurarsi un lavoro e un buon reddito. Gli ultimi dati di Alma Laurea mostrano che per quanto le tendenze generali possano essere “azzeccate” – in Italia chi ha studiato materie scientifiche tende a trovare un lavoro più facilmente rispetto a chi ha studiato materie umanistiche – cidifferenze notevoli e, in alcuni casi, inaspettate, tra le varie discipline. Si parla di un campione di circa 76mila persone su circa 100mila laureati: a tre anni dalla laurea, nel 2017, circa il 70% lavorava, il 14,6% era disoccupato ma cercava lavoro e circa il 15% non lavorava e non cercava lavoro. Colpisce la disparità nel salario medio tra uomini e donne: 1.447 euro contro 1.175 guadagnati dalle donne. La maggior parte ...

