Morta Kelly Fraser a 26 anni: univa il pop alla lingua Inuit per combattere la colonizzazione (Di domenica 29 dicembre 2019) Secondo quanto riportato dall’Associated Press, Kelly Fraser è Morta il 26 dicembre. La giovanissima cantante canadese di 26 anni si è spenta il giorno dopo Natale, come ha annunciato l’amico e produttore Thor Simonsen. Quest’ultimo ha tenuto riservate le cause e le circostanze della morte, come voluto dalla famiglia. Negli Usa e in Canada, la cantante aveva ricevuto la notorietà a seguito di una rivisitazione del famoso brano Diamonds, di Rihanna. Non una cover qualsiasi, ma una rielaborazione in lingua Inuit che nascondeva dietro di sé un grande progetto. Il suo era infatti un tentativo di far conoscere la cultura del popolo Inuit attraverso le proprie canzoni. Nell’impresa fu aiutata anche da Stromae, con una serie di cover sempre in Inuit. Kelly Fraser e il progetto contro la colonizzazione Kelly Fraser è cresciuta a Sanikiluaq, insediamento Inuit situato ... Leggi la notizia su velvetgossip

Morta Kelly Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morta Kelly