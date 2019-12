Mercato Juventus | scambio a sorpresa col Napoli | sul piatto due difensori

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 29 dicembre 2019)– Manca sempre meno all’inizio delinvernale e lasta già piazzando diversi colpi in uscita. Dopo l’addio di Mandzukic e il ritorno di Perin a Genoa, ci sono diversi calciatori da piazzare: Pjaca e Rugani su tutti. Ma all’improvviso un altro difensore è in bilico, Mattia De Sciglio. Sull’ex Milan c’era l’interesse del PSG, però nelle ultime ore si è accesa un’altra pista clamorosa: ilDe Sciglio Hysaj Secondo l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, stanno lavorando i bianconeri e il. Sul tavolo, due terzini: Mattia De Sciglio può andare a vestire la maglia azzurra, mentre Elseid Hysaj compierebbe il percorso inverso. Non è un mistero, del resto, la stima che Sarri nutre nei confronti dell’albanese. Leggi anche:, ...

Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato - GoalItalia : Pellegrini è sempre più protagonista nella Roma, ma potrebbe esserlo anche sul mercato: Juventus ed Inter mettono g… - BNnewsEU : #Juventus-#Napoli dialoghi di #Calciomercato: si pensa a uno scambio di terzini #ForzaJuve #rassegnastampa… -