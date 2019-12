Lutto nel cast del ‘Trono di Spade’ | è morto a soli 30 anni l’attore Andrew Dunbar

Leggi la notizia su howtodofor

(Di domenica 29 dicembre 2019)per ilde “Il Trono di Spade”. Ètrent’irlandese, che aveva lavorato come controfigura nella serie tv Hbo “Il Trono di Spade” per il ruolo di Theon Grevjoy, interpretato da Alfie Allen. Lo riporta il Daily Mail. La scomparsa sarebbe avvenuta in maniera improvvisa e l’uomo è stato ritovato senza vita nella sua casa di Belfast alla vigilia di Natale. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire. (Continua…)proprio con il suo ruolo da controfigura in Game Of Thornes, aveva raggiunto il picco di popolarità. Ma il Trono di Spade è stato solamente l’ultimo dei suoi lavori. Infattiera apparso in diversi film, come: “Arrow” (2012), “Leprechaun: Origins” (2014) e “Dragged Across Concrete”. Inoltre, prima di Game Of Thrones, era apparso in serie tv come “Line of Duty” e “Derry Girls”. Uno dei suoi ...

