Infortunio Chiesa | parla il padre Enrico | «Non vede l’ora di tornare»

(Di domenica 29 dicembre 2019)il: «Nonl’ora di, ha rinunciato alle vacanze per recuperare il prima possibile» Federicoè ormai da diverse settimane ai box per un bruttoalla caviglia. Il giovane italiano sta facendo di tutto per recuperare il prima possibile, come testimoniato dalai microfoni di Sky: «Le vacanze mancate? Viene da un bruttoe deve recuperare. Vuoleil prima possibile e aiutare la squadra a uscire dal momento non positivo. Ha accettato di rimanere a Firenze per lavorare». Leggi su Calcionews24.com

