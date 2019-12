Governo | Bellanova | ‘ora basta totem | via Rdc e ridiscutiamo Quota 100’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Mi aspetto che ilcambi passo e che non ci siano. Sul reddito di cittadinanza facciamoci una domanda e diamoci una risposta: quelle risorse vanno indirizzate in modo più proficuo. Su100, io non ho cambiato idea, il Pd evidentemente sì, se non pensa più ad abolirla”. Così il ministro dell’Agricoltura, Teresain un’intervista a ‘La Repubblica’.Tra le priorità per il rilancio, sostienecommentando la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “di certo c’è il problema giustizia da affrontare, sapendo che la giustizia giusta deve dare serenità alla comunità e ai singoli cittadini e non ha nulla a che vedere con il giustizialismo. Dire Mezzogiorno vuole dire tutto e vuol dire niente. Gli imprenditori che ho incontrato in Sicilia mi ...

