Erdogan accelera sul voto per l’invio delle truppe in Libia. L’Ue prepara la missione diplomatica (Di domenica 29 dicembre 2019) Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan ha dimezzato i tempi per la formalizzazione dell‘invio di truppe in Libia a sostegno del neo-alleato Fayez al Sarraj. Il Parlamento turco sarà chiamato a pronunciarsi sulla mozione del governo il 2 gennaio prossimo, non appena riprenderanno i lavori in aula. Con l’entrata in campo della Turchia nel conflitto libico, Erdogan muove un altro importante passo nella scacchiera geopolitica per il controllo delle migrazioni. A partire dalla stipulazione degli accordi del 2016 con l’Ue, Ankara gioca già un ruolo centrale nel contenimento e nella gestione dei flussi da est. Affiancando Sarraj nella difesa di Tripoli, il presidente turco guadagnerebbe un ruolo centrale anche nella rotta del Mediterraneo. La scelta di anticipare i tempi Erdogan aveva fatto intendere la sua volontà di tagliare corto sulle tempistiche già ... Leggi la notizia su open.online

