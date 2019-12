Chi è Dan Friedkin | pilota di aerei | regista e produttore

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Chi è Dan, il magnate venuto alla ribalta per la trattativa per l’acquisizione della Roma da James Pallotta. Il mondo del calcio italiano sta iniziando a conoscere Dan, un magnate che ha ereditato un vero e proprio impero dal padre e che è venuto agli onori della cronaca per la trattativa per l’acquisizione della Roma. Chi è DanNato nel 1965 e venuto alla ribalta in Italia per la trattativa per l’acquisizione della Roma,sarebbe il terzo presidente più ricco del calcio italiano, alle spalle solo di Andrea Agnelli e Zhang. Il cinquantaquattrenne ha ereditato dal padre un vero e proprio impero. la sua holding di famiglia ha interessi che spaziano in tutti i settori chiave dell’industria. Con la Gulf States Toyota gestisce la distribuzione delle auto giapponesi in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e ...

