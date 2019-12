“Bacio!” Uomini e Donne | Carlo Pietropoli non si nasconde con lei | urla e caos in studio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le nuove anticipazioni del Trono Classico rivelano una chicca niente male. Durante la registrazione, le corteggiatrici dihanno stupito tutti. Con l’esterna trascorsa insieme a Marika, il tronista sembra aver preso una direzione. Ha spiegato quanto si siano trovati bene, ma non è potuto mancare il colpo di scena. Finisce alla gogna Marianna, presa di mira da Marika. Ovviamente inè scoppiato il delirio. Secondo Marika, Marianna sarebbe una ragazza a cui piace vantarsi. Per esempio avrebbe parlato di un suo viaggio a Dubai oppure di alcuni flirt con ragazzi di cui non sono stati fatti nomi, ma potrebbero essere personaggi famosi. Marianna si è difesa raccontando che lavora da quando ha 12 anni e per questo può permettersi di andare in viaggio a Dubai quando le pare e piace. La discussione fra le due è proseguita fino a quando propriole ha interrotte. ...

