Veera Kinnunen e Osvaldo | l’addio per una top model e la reazione di Oradei

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019) Spuntano nuovi retroscena sull’addio frae Danidopo la passione nata a Ballando con le Stelle che ha decretato, in parte, la fine dell’amore con Stefano. La nuova edizione dello show di Milly Carlucci sta per tornare e i due ex hanno scelto di lavorare nuovamente insieme. Secondo il settimanale Oggi ha rendere i rapporti più distesi sarebbe stata la fine della love story frae Dani che sarebbe stata piuttosto traumatica. Il motivo? Poco dopo l’addio l’ex calciatore, oggi musicista, avrebbe trovato una nuova fiamma. Si tratterebbe, come riporta Alberto Dandolo, di unala di origini latine che vive in Europa da tempo. Sarebbe stata lei a regalare il sorriso adopo la rottura con lae a fargli dimenticare del tutto la ballerina. “Gira voce che Dani, dopo la traumatica separazione da...

zazoomnews : Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati lex calciatore ha già unaltra - #Osvaldo #Veera #Kinnunen #lasciati - news_confusenet : Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati, l’ex calciatore ha già un’altra - BlitzQuotidiano : Osvaldo e Veera Kinnunen si sono lasciati, l’ex calciatore ha già un’altra -