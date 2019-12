Tumori | a Napoli un ambulatorio per parlarne in famiglia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Unfamiliare che aiuta a parlare di cancro in, anche ai bambini. Nasce con questo scopo all’istituto Pascale di: organizza incontri con i pazienti e i loro familiari per comprendere in che modo parlare della malattia in. Non solo, l’nasce anche con l’obiettivo di prendere in carico coloro che hanno avuto notizia di mutazioni genetiche per cui dovranno subire interventi di chirurgia profilattica perche’ predisposti ad ammalarsi cosi’ come alla struttura possono rivolgersi, inoltre, le coppie che in seguito a trattamenti chirurgici avranno disturbi di sessualita’ dovute a protesi, a impotenza o a una prematura menopausa. “E’ giusto parlare ai bambini della malattia di un genitore? – dice la psicologa Daniela Barberio, che dirige l’– E’ una delle domande che ...

