Palermo | denunciati per peculato due ex dirigenti Iacp | sequestri per 290 mila euro

(Di sabato 28 dicembre 2019), 28 dic. (Adnkronos) – Due exdisono statidalla Guardia di Finanza per. Ai due sono stati sequestrati beni per un valore di circa 290. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaril della Guardia di Finanza di, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno portato a termine l’operazione di polizia giudiziaria a contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione per. In particolare, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di S. G., 74 anni, già direttore generale e presidente dell’Organismo indipendente per la valutazione delle performance e del controllo strategico dello(Istituto Autonomo Case Popolari) di ...

