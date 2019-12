Oroscopo del 2020 di Paolo Fox | quando va in onda

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 28 dicembre 2019) Quest’anno l’deldiFox va indomenica 29 dicembre all’interno della consueta puntata di Domenica In. Una novità rispetto agli anni passati in cui l’astrologo annunciava le previsioni dell’anno nuovo segno per segno all’interno di Mezzogiorno in Famiglia o I fatti vostri, ma Giancarlo Magalli non mancherà. L’appuntamento è per le ore 14 su Rai1. L’diFox segno per segno In rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco ci saranno 12 personaggi famosi, tra loro: Giancarlo Magalli, Elisabeta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francescoantoni, Sal Da Vinci, Martufello. Domenica In, puntata del 29 dicembre: ospiti Gianfranco Vissani e Sandra Milo Ampio spazio dunque all’astrologia e alle attesissime previsioni ...

