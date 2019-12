I dieci deputati pronti a uscire dal M5S con Fioramonti

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dovevano essere quindici ma adesso sonodal MoVimento 5 Stelle al seguito dell’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo. Scrive oggi il Messaggero che il primo obiettivo è far nascere una componente autonoma nel gruppo misto. Da regolamento della Camera servono. Secondo step: porte spalancate per gli altri M5S che a gennaio inizieranno a vedersi iscritti nel libro nero dei “morosi”. La tela di Lorenzocomprende però anche pezzi di Leu: tra questi c’è Stefano Fassina che già si dice interessato. Il numero di fuoriusciti che circola in queste ore oscilla tra le 7 e le 15 unità. Più la prima proiezione che la seconda. «Ma i pesci fuor d’acqua come noi sono tantissimi», assicura un deputato pronto al grande salto. E la stretta sulle restituzioni in programma nei prossimi giorni potrebbe creare un effetto ...

