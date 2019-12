Fine vita | Cappato | «Anche i preti mi scrivono per ringraziarmi È stata lunga e non è

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Mi hanno dato dell’assassino, mi hanno paragonato a Caronte. Dicevano che godevo a convincerli a morire per mettermi in mostra. Calunnie più o meno stupide, più o meno insidiose. Ma a poco a poco tutti hanno capito. E ora miper». Sono queste le parole di Marco, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, dopo l’assoluzione decisa dalla corte d’Assise d’Appello di Milano per il suicidio assistito di Dj Fabo. «Èe dura. E non è certo finita», confessa nel corso di un’intervista a La Repubblica. «Non ho visto morire nessuno. Neppure Fabo. Aveva accanto la fidanzata e la madre. Con un cenno mi chiese di andarmene. Mi misi dietro la porta e gli sono grato per questo – raccontache poi cita l’ultimo sondaggio Swg sull’eutanasia, secondo il quale il 93% degli italiani ...

